Сенатор Арашуков заявил, что знал о своем задержании

07.02.2019 12:38



Сенатор Рауф Арашуков, который ранее был арестован, во время судебного заседания заявил, что заранее знал о том, что против него планируются следственные действия, сообщает Интерфакс из Мосгорсуда. По словам политика, он знал о спецоперации за три дня до ее начала, и если бы хотел убежать, то сделал бы это.

При этом, как сообщается, политик во время судебного разбирательства говорил на русском языке (а при задержании требовал переводчика).

Напомним, что Арашуков был арестован по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.