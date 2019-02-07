Задержаны члены банды фальшивомонетчиков, которые работали в 20 регионах

07.02.2019 11:19



Сотрудники ФСБ провели в Дагестане и столичном регионе задержание тридцати человек, которые являются членами банды фальшивомонетчиков, действовавших на территории 20 российских регионов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В сообщении говорится, что купюры отличались «высоким качеством», а контроль за их изготовлением велся из-за рубежа. По факту произошедшего следователи возбудили девять уголовных дел.