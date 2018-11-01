Витамин В12 может способствовать возникновению и развитию акне

01.11.2018 08:01



Витамин B12 - обнаруженный во многих мясных и молочных продуктах и ​​принимаемый в качестве дополнения для улучшения функции мозга и предотвращения анемии - может изменить генетический состав лицевых бактерий, способствуя быстрому воспалению, связанному с возникновением акне, пишет ScienceAlert.

Как известно акне возникает не только у подростков. Фактически, акне появляется у большинства из нас в какой-то момент нашей жизни, причем примерно 80% людей в возрасте от 11 до 30 лет во всем мире испытывают прорыв в какой-то момент.

Самым несчастным из нас не повезло иметь акне в сороковые и пятидесятые годы жизни, а худшая новость состоит в том, что, несмотря на невероятно распространенное заболевание, ученые не знают много о том, что вызывает акне и как предотвратить или относиться к нему.

Исследовать, Хуэйин Ли, молекулярный фармаколог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и ее команда решили сосредоточиться на высоких уровнях B12 как на возможном виновнике акне, по информации основанной на исследованиях последних шести десятилетий.

«Несколько раз сообщалось о том, что у людей, которые употребляют B12, развивается акне», - сказала Ли.

Первое, что сделала ее команда, идентифицировала молекулярный путь, который продуцирует витамин B12 в кожной бактерии P ropionibacterium acnes, и сравнивала его у людей с хорошей кожей и людей с угревой кожей. Они обнаружили, что путь биосинтеза витамина B12 у P. acnes значительно снизился у пациентов с акне по сравнению с пациентами со здоровой кожей.

Затем они хотели проверить влияние увеличения потребления B12 из вечных источников на уровни естественно продуцируемого B12 в этих бактериях кожи. Они собрали 10 добровольцев с чистой, здоровой кожей и попросили их получить инъекцию витамина B12.

«Исследователи подтвердили, что дополнительный прием B12 подавлял экспрессию генов у P. acnes, участвующих в синтезе витамина. Фактически, экспрессия этих генов была снижена до уровней, подобных тем, которые существуют у пациентов с акне», - говорит Ли.

Таким образом, похоже, что, употребляя дополнительный витамин B12, мы можем побудить бактерии в нашей коже замедлять их производство, что приводит к дисбалансу, который может повысить риск развития акне.