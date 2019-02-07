Путин назвал комиссию за безналичный расчет "квазиналогом"

07.02.2019 07:18



Выступая на форуме "Деловой России", президент Владимир Путин заявил, что тот налог, который ретейлеры должны платить при оплате товаров и услуг безналичным способом является "квазиналогом". В настоящее время в России данный налог составляет 3%. По мнению президента, который привел в пример величину данного налога в некоторых других странах, которая составляет порядка 0,3%, это слишком много. Владимир Путин подчеркнул, что данную проблему нужно обсудить, в том числе и с представителями бизнес сообщества, пишет РБК.