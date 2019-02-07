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Россия готовится к большой войне

07.02.2019 06:54
Россия готовится к большой войне

Специалисты Шведского института оборонных исследований заявили, что Россия готовится к ведению крупномасштабных боевых действий. Такие выводы эксперты сделали проведя исследование военных учений Российской Федерации. Так, по их мнению, в последнее время военные учения России становятся все более масштабными, в то время как раньше, российские военные отрабатывали свои действия во время локализации небольших конфликтных ситуаций, пишет РИА Новости.

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