Россия готовится к большой войне

07.02.2019 06:54



Специалисты Шведского института оборонных исследований заявили, что Россия готовится к ведению крупномасштабных боевых действий. Такие выводы эксперты сделали проведя исследование военных учений Российской Федерации. Так, по их мнению, в последнее время военные учения России становятся все более масштабными, в то время как раньше, российские военные отрабатывали свои действия во время локализации небольших конфликтных ситуаций, пишет РИА Новости.