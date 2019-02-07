Найден способ заставить США вернуться к переговорам по ДРСМД

07.02.2019 06:39



Если заставить Соединенные штаты почувствовать угрозу собственной безопасности, это может вернуть США к переговорам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, почувствовав угрозу прямого удара теми ракетами, которые попадают под действие договора, США вынуждены будут вернуться к обсуждению соглашения. Ивашов напомнил, что расстояние от Чукотки до границы США составляет всего 80 км.

Также, по мнению эксперта, вернуться к переговорам США может заставить более тесное сотрудничество в военной сфере России и Китая.

Еще одним способом повлиять на возобновления переговоров по ДРСМД Ивашов назвал политическое влияние на те страны, на территории которых США будут размещать свое вооружение, пишет Военный курьер.