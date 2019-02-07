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Две известные тайны о НЛО в Канаде

07.02.2019 00:53
Две известные тайны о НЛО в Канаде

НЛО или неопознанный летающий объект - это нечто движущееся в небе, которое невозможно объяснить. Много раз данные объекты оказывались спутниками, метеозондами либо самолетами, но отдельные случаи до сих пор остаются загадкой. По мнению некоторых землян НЛО на самом деле являются космическими кораблями пришельцев.

В Канаде, как и в других уголках планеты, не раз фиксировали случаи появления неопознанных летающих объектов, но два из них считаются самыми известными.

Инцидент с НЛО в Шаг-Харбор

В октябре 1967 г. ночное небо над небольшой рыбацкой деревней Шаг-Харбор (провинция Новая Шотландия), было освещено яркими огнями, которые вспыхивали и гасли. Все это происходило до того момента пока огромный круглый объект не врезался в воду в заливе Мэн и исчез в океане. Очевидцы сообщили, что сначала слышали свистящий звук, который нарастал и, наконец, послышался громкий взрыв.

Озеро Шаг –Харбор в Канаде

Вид с воздуха на место происшествия в гавани Шаг

По крайней мере, одиннадцать человек наблюдали НЛО, который еще некоторое время продолжал светиться в воде. Службы спасения, получив информацию от очевидцев, начали поиски судна, полагая, что потерпел крушение самолет. Ничего обнаружено не было. Дайверы также исследовали морское дно, но ничего не нашли. О каких-либо пропавших без вести самолетах не сообщалось. В расследовании данного инцидента приняли участие как гражданские, так и военные органы Канады. В конечном итоге, этот один из немногих случаев был зафиксирован официально в документах государственного учреждения как наблюдение НЛО.

В Шаг-Харбор теперь есть центр НЛО, и каждое лето тут проводится фестиваль, посвященный данному инциденту.

Соколиное озеро, Манитоба

1967 год был насыщен появлениями в Канаде НЛО. 20 мая произошло еще одно наблюдение - на этот раз в 150 км к востоку от города Виннипег.

Геолог-любитель Стефан Михалак во время поиска ценных камней на берегу Соколиного озера (Фалкон), заметил в небе 2 странных объекта. Он не испугался, подумав, что это военные самолеты. Мужчина успел зарисовать один из объектов после его приземления неподалеку.

НЛО в КанадеРисунок тарелки на месте посадки

НЛО был дискообразной формы, примерно 12 метров в диаметре. Цвет менялся от красно-оранжевого, до серого, а когда объект опустился на землю, то цвет изменился на цвет горячей нержавеющей стали с золотистым свечением вокруг. Исходящий свет от объекта слепил глаза Стефана и его спасало то, что он был в защитных сварочных очках, которые носил для защиты глаз от осколков камней. Мужчина подошел к «кораблю» и заметил яркие огни из открытой двери. Ему послышались голоса, похожие на человеческие. Геолог заглянул внутрь аппарата и спросил по-английски: «Okay, Yankee boys, having trouble? Come on out and we’ll see what we can do about it». Неожиданно голоса затихли, а ответа Стефан так и не получил.

Через открытую дверь Стефан успел заметить панель с индикаторами, которые загорались и гасли в случайном порядке. Внезапно вход в аппарат закрылся. НЛО выглядел тщательно отполированным, без наличия швов. Дотронувшись до его поверхности рукой в перчатке, мужчина отдёрнул её, так как она стала плавиться.

НЛО в Канаде 1967 год

Аппарат развернулся, и перед наблюдателем появилось что-то похожее на вентрешетку из которой вырвался раскаленный воздух. Рубашка Михалака загорелась и он ее резко сорвал. Объект взлетел и скрылся в небе.

Когда Стефан вернулся домой, то обнаружил на груди ожоги в виде сетки.

НЛО в Канаде

Мужчина почувствовал тошноту и приступ головной боли, после чего был доставлен в госпиталь. Как считает радиолог Горация Дадли, случившееся с геологом является классическим случаем лучевой болезни. В последующие два года его состояние изучали не только канадские, но и американские врачи.

В ходе расследования инцидента на месте посадки НЛО были обнаружены расплавленные куски металла, а также сожженная одежда геолога.

НЛО в Канаде 1967 год

Хотя Стефан никогда не утверждал, что видел инопланетян, этот случай считается одним из документально подтвержденных столкновений с НЛО в Канаде.

В апреле 2018 г. Королевский монетный двор Канады выпустил специальную монету в память об инциденте на Соколином озере - как одну из самых известных загадок Канады!

НЛО у озера Фалкон в Канаде

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
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