Программист украл миллион долларов через уязвимость в банкоматах

06.02.2019 23:35



Программист из Китая смог обнаружить системную уязвимость в банкоматах одного из китайских банков, что позволило ему украсть у организации порядка $1 млн, сообщает «Ferra.ru». Мужчина начал промышлять подобным образом еще в 2016, но банк обнаружил данный факт совсем недавно. Мужчина вернул банку все похищенные ранее деньги, а банк снял свои обвинения. Но правительство Китая это мало беспокоит, мужчине всё равно грозит больше 10 лет тюремного заключения.