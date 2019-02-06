Высокопоставленные силовики признались в дружбе с сенатором Арашуковым

06.02.2019 22:15



Как стало известно из источников, высокопоставленные представители силовых служб Карачаево-Черкесии подтвердили факт своей дружбы с сенатором Арашуковым, который был арестован по обвинению в двух убийствах, сообщает «Lenta.ru». Буквально на днях, шесть сотрудников, занимающие руководящие посты в Следственном комитете республики, были вызваны в Москву на дачу показаний в рамках служебной проверки. Они признались, что вели дружеские отношения с сенатором, но никогда не нарушали обязанностей своей службы по просьбе Арашукова.