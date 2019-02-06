Российский рынок пива вырос впервые за 11 лет

06.02.2019 22:05



Крупнейшие пивоваренные концерны России «в один» голос подтвердили информацию о росте рынка пивной продукции в стране, что произошло впервые за прошедшие 11 лет, сообщает «Коммерсантъ». Подобному росту, который составил около 3% от общего объема рынка, способствовало теплое и продолжительное лето, а также Чемпионат мира по футболу, проведение которого было организовано в России. Прогнозы по развитию вышеназванного рыночного направления в текущем и последующих годах носят негативный характер. Во-первых, предсказывают менее теплое и продолжительное лето, во-вторых, Чемпионат мира по футболу прошел, а вместе с ним и пропал дополнительный экономический «допинг», в-третьих, наблюдается сокращение потенциальной базы потребителей продукции, что является следствием «демографической ямы» 90-х годов.