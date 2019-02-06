Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве

06.02.2019 21:48



Начиная с 29 марта офис Службы гражданства и иммиграции США в Москве будет расформирован, а все функциональные обязанности подразделения будут переданы в офис находящийся в Афинах, сообщает «Российская газета». Подобный шаг объясняется резким снижением объемов выполняемой работы. Частично обязанности вышеназванной службы будут выполняться американским посольством в Москве. К ним относится, к примеру, приём документов, которые требуют почтовой пересылки.