Из воинской части на Украине украли американскую военную технику

06.02.2019 21:41



В одной из войсковых частей Львовской области Украины был зафиксирован факт хищения военного имущества, которое ранее было передано военным Украины от коллег из Америки, сообщают «Известия». Было похищено восемь приборов ночного видения и семь прицелов с тепловизорами. Общая сумма похищенного снаряжения составила порядка $165 тыс. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.