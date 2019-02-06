В России может появиться новая пенсия

06.02.2019 20:59



Подходит к концу процесс разработки пакета нового законопроекта, который ведут Министерство Финансов и Центробанк России, а сутью его является разработка и введение новой системы пенсионных взносов и выплат, сообщает «Российская газета». Новая пенсия получит название «негосударственная» и будет формироваться путем взносов в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Отличительной особенностью подобной пенсии будет являться тот факт, что она будет являться собственностью человека, соответственно её можно будет потратить, к примеру, на лечение тяжелой болезни.