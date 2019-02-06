В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

06.02.2019 20:49



Сегодня в столице Турции, в городе Стамбул, произошло обрушение восьмиэтажного жилого здания, ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами, сообщает «РБК». По данным, поступающим из разных источников, удалось узнать, что первоначально здание имело только шесть этажей. Предположительно, в здании могли находиться от 20 до 30 человек. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия.