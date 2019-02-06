Децла похоронили на Пятницком кладбище

06.02.2019 19:59



Известный рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом «Децл, был похоронен на территории Пятницкого кладбища, рядом с могилой своей бабушки, сообщают «Вести». Церемония погребения прошла сегодня, а немногим ранее состоялась церемония прощания с рэп-исполнителем. Пришло очень много людей, около нескольких сотен, звучали выкрики «Децл жив!», которые сопровождались аплодисментами. Отец рэпера, известный продюсер Александр Толмацкий, твердил что «нужно нести свет и добро!».