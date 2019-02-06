Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%

06.02.2019 18:56



По информации представленной Росстатом, в январе текущего года рост цен на товары в среднем составил около 5% по сравнению с январем 2018 года. Так, продовольственные товары подорожали на 5,5%, а рост цен на непродовольственные товары составил порядка 4,5%. Также, по данным ведомства, инфляция в январе достигла 5%. По мнению специалистов Росстата, повышение цен стало ответом на повышение ставки НДС с 18 до 20%, пишет РБК.