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Янукович обвинил ЕС в том, что его "кинули как лоха"

06.02.2019 18:13
Янукович обвинил ЕС в том, что его "кинули как лоха"

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал о соглашении об урегулировании политического кризиса, которое он подписал в 2014 году с оппозицией, и гарантами по которому выступили лидеры европейских стран. Со стороны оппозиции соглашение было подписано Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягныбоком. От ЕС его согласовали главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. Тем не менее, по словам Януковича, ни европейские лидеры ни оппозиция не намеревались это соглашение соблюдать, а просто "обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня "кинули как лоха"", пишет Коммерсант.

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