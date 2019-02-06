Янукович заявил о возможном покушении на его жизнь

06.02.2019 16:17



Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что на его жизнь возможно будут происходить покушения. Также, он сообщил, что есть информация о попытках покушения и на других украинских политиков. Так, по его словам, угрозы расправы поступали и в адрес лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука. При этом, как подчеркнул Янукович, власти Украины постоянно кричат о действующих в стране демократических принципах, пишет РИА Новости.