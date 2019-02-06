Песков раскрыл зарплаты сотрудников пресс-службы президента

06.02.2019 17:42



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, какие зарплаты получают сотрудники пресс-службы президента России. По его словам, минимальная зарплата начинается с 50-60 тыс. рублей, тем не менее, Песков подчеркнул, что в ведомстве очень длинная карьерная лестница и чтобы подняться на самый верх придется преодолеть много ступенек. Также пресс-секретарь сообщил, что его зарплата является одной из самых высоких, но конкретную сумму так и не назвал. Однако, согласно декларации о доходах, в 2017 году Дмитрий Песков заработал 14,343 млн рублей, пишет РИА Новости.