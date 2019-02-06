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Президент предложил продлить амнистию капитала на год

06.02.2019 17:00
Президент предложил продлить амнистию капитала на год

Президент России Владимир Путин предложил увеличить срок продления амнистии капитала. Так, по словам президента, срок может быть увеличен на один год для тех бизнесменов, которые переносят свой бизнес в особые административные районы страны и возвращают в Россию свои капиталы.

Как ранее заявлял первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, за прошедший 2018 год бизнесмены вернули в Россию более €10 млрд, пишет РИА Новости.

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