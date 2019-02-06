Президент предложил продлить амнистию капитала на год

06.02.2019 17:00



Президент России Владимир Путин предложил увеличить срок продления амнистии капитала. Так, по словам президента, срок может быть увеличен на один год для тех бизнесменов, которые переносят свой бизнес в особые административные районы страны и возвращают в Россию свои капиталы.

Как ранее заявлял первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, за прошедший 2018 год бизнесмены вернули в Россию более €10 млрд, пишет РИА Новости.