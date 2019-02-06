Кокорину и Мамаеву продлили арест

06.02.2019 16:44



Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлен арест. Такое решение вынес Тверской районный суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Таким образом оба футболиста останутся под арестом еще в течении двух месяцев до 8 апреля текущего года, передает RT.

Ранее, защита предлагала выпустить футболистов под залог до суда. Залог за освобождение Кокорина был предложен в размере 10 млн рублей, а Мамаева - 6 млн рублей.