Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд

06.02.2019 15:26



Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Тверской районный суд города Москвы. Как сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, он предложил суду отпустить своего подзащитного под залог в 6 млн рублей. Также, адвокат обратил внимание суда на намеренное затягивание данного дела, так как потерпевшие ознакомились с ним только за два дня до конца января, тогда как по графику им был выделен только месяц. Ранее, к суду обращалась мать Александра Кокорина, предлагая внести за сына залог в размере 10 млн рублей, пишет ТАСС.