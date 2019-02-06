Захарова прокомментировала обвинение России в бедности украинцев

06.02.2019 15:58



В ответ на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что именно Россия виновата в бедности украинского народа, так как Россия закрыла свой рынок для поставки украинских товаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что разрыв всех отношений с российской стороной как раз проходил по инициативе украинских политиков, о чем они систематически докладывали в Верховной раде страны. Захарова написала на своей странице в Facebook, что Порошенко видимо "осатанел", так как по ее словам, никто в нормальном состоянии не смоет так врать, пишет РИА Новости.