Лавров прокомментировал слова Трампа о новом ДРСМД

06.02.2019 14:55



Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности заключения нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, президент России Владимир Путин четко обозначил позицию России под данному вопросу. Лавров напомнил, что со стороны России было уже достаточно инициатив по вопросу вооружения, которые были направлены как американским коллегам, так и представителям НАТО. Теперь, Россия подождет, каким будет ответ ее партнеров, пишет ТАСС.