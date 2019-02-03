Путин объявил о выходе России из ДРСМД

03.02.2019 11:35



Лидер России Владимир Путин, во время своей встречи с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, объявил о приостановке Россией выполнения взятых на себя обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Путина, российская сторона делает это только в ответ на действия США, которые собираются выйти из соглашения и, фактически, не выполняют его в течение последних 20 лет. Президент подчеркнул, что все предложения и заявления российской стороны по проведению переговоров по данному вопросу остаются в силе. Тем не менее, Россия больше не будет выступать инициатором их проведения, пишет RT.

«Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», — заявил президент. «Подождём, пока наши партнёры не созреют для того, чтобы вести с нами равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнёров, да и для всего мира».