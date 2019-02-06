На космодроме Плесецк запустили баллистическую ракету «Ярс»

06.02.2019 14:03



На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную Министерством обороны. В сообщении министерства отмечается, что ракета успешно прибыла «в заданный район на полигоне Кура (полуостров Камчатка»). Проведенные испытания продемонстрировали и подтвердили тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса, который, по сути, представляет модификацию известного комплекса «Тополь-М».