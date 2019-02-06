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Дональд Трамп сообщил о разработке новой системы ПРО

06.02.2019 09:07
Дональд Трамп сообщил о разработке новой системы ПРО

Американский президент Дональд Трамп во время своего обращения к конгрессу рассказал о старте по разработке новейшей системы ПРО (противоракетной обороны), передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News. Глава США подчеркнул, что в стране проходит масштабное восстановление армии, в рамках которого и разрабатывается система ПРО.

Трамп рассказал и о финансировании. В частности, в прошлом году США потратили на оборону около 700 миллиардов долларов, а в 2019 — около 716 миллиардов.

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