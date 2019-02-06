Греция хочет в «Турецкий поток»

06.02.2019 10:58



В Греции проинформировали о желании расширить энергетическое сотрудничество с Турцией, предложив в качестве варианта принять участие в «Турецком потоке», о чем проинформировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как состоялась его беседа м главой Турции Тайипом Эрдоганом. Он рассказал о том, что в ходе встречи обсуждались экономические вопросы и проблему улучшения жизни граждан. Так, речь шла о возможном открытии к лету морского пути между Измиром и Салониками.