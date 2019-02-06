Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ФЕВ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

06 ФЕВ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

Уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги»

06.02.2019 10:32
Уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги»

Со своего поста уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах. Как передает Лента.ру со ссылкой на собеседника из российского правительства, распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Главу компании уволили после заявления «по собственному желанию». Его пост занял Вячеслав Петушенко, который ранее занимал должность первого зампредседателя правления «Автодора».

О том, что Кельбах будет уволен, сообщалось и ранее. В СМИ тогда была представлена точка зрения о том, что причиной этого могло послужить недовольство тем, как исполняется крупный проект: Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

Британский кабмин тайно обсудил Brexit
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)

Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

Новости СМИ

Новости дня

10:58 Греция хочет в «Турецкий поток» Греция хочет в «Турецкий поток»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:56 Британский кабмин тайно обсудил Brexit Британский кабмин тайно обсудил Brexit
09:07 Дональд Трамп сообщил о разработке новой системы ПРО Дональд Трамп сообщил о разработке новой системы ПРО
08:31 Около побережья Флориды столкнулись два военных корабля Около побережья Флориды столкнулись два военных корабля
07:56 Древний ледниковый ландшафт обнаружен в африканской пустыне Древний ледниковый ландшафт обнаружен в африканской пустыне
07:10 Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:55 Сенат США поддержал введение санкций против России Сенат США поддержал введение санкций против России

Узнай, страна!

10:37 В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG) В Ханты-Мансийском округе построят завод по производству труб нефтесервисного сортамента (OCTG)
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
07:45 Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков Омских предпринимателей научат составлять экспортные контракты без рисков
05 ФЕВ, 20:32 В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров
05 ФЕВ, 19:57 В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек» В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter