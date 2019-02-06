06.02.2019 10:32



Со своего поста уволен глава госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах. Как передает Лента.ру со ссылкой на собеседника из российского правительства, распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Главу компании уволили после заявления «по собственному желанию». Его пост занял Вячеслав Петушенко, который ранее занимал должность первого зампредседателя правления «Автодора».

О том, что Кельбах будет уволен, сообщалось и ранее. В СМИ тогда была представлена точка зрения о том, что причиной этого могло послужить недовольство тем, как исполняется крупный проект: Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).