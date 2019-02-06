Британский кабмин тайно обсудил Brexit

06.02.2019 09:56



Члены британского правительства решили провести тайную встречу, темой которой стала отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает Газета.ру со ссылкой на Daily Telegraph. Издание пишет, что кабинет министров хочет отложить выход из ЕС 24 мая, и этот вопрос британцы хотят обсудить с европейскими странами. В случае, если европейцы окажут поддержку британскому кабмину, то еще восемь недель Британия будет оставаться членом ЕС.