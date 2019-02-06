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Древний ледниковый ландшафт обнаружен в африканской пустыне

06.02.2019 07:56
Древний ледниковый ландшафт обнаружен в африканской пустыне

Сегодня пустынная страна Намибия - это не то место, где можно было бы ожидать найти много льда, но 300 млн лет назад здесь был совершенно другой ландшафт. Команда геологов, изучающих вулканические породы в этой южноафриканской стране, обнаружила образования суши, которые связаны с быстро движущимися ледниками и обычно не встречается в пустынях.

Эти образования представляют собой особый тип холма, где земля поднимается довольно круто с одной стороны, а затем сужается в более пологом склоне вниз с другой стороны. Они обычно встречаются в группах, где "хвосты" указывают в одном направлении, создавая ухабистую местность, которую легко заметить. Известно, что они создаются ледниками, и направление хвостов указывает, в какую сторону двигался лед.

Данные образования получили названия друмлины и обычно встречаются в местах, которые когда-то были покрыты ледниками – они распространены в Канаде и северных штатах США, а также в Англии, Ирландии, Шотландии, Швеции, Германии, Финляндии и Гренландии.

Название друмлин происходит от английского слова drumlin или от ирландского droimnín. Друмлины представляют собой холмы эллиптической формы, сложенные в основном из обломочного материала, который остался от ледников, представляющего собой как обломки огромных каменных глыб, так и глинистый материал, оставшийся от перетирания каменных глыб во время движения ледника. Этот термин был впервые использован в 1833 г.

Факт наличия друмлинов в Африке делает обнаруженные в Намибии образования необычными. Грэм Эндрюс и Сара Браун, геологи из Университета Западной Вирджинии, были в стране на других исследованиях, когда они признали характерные формы холмов. Вскоре они поняли, что образования еще не были описаны в литературе.

Исследователи продолжали использовать Google Earth и Google Maps для измерения высоты и длины образований, обнаружив, что они варьировались от 0,1 до 1,5 км в длину. Они также нашли большие борозды, указывающие на то, что лед над ними двигался довольно быстро, чтобы вырезать их.

В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что около 300 млн лет назад в этом районе наблюдался стремительный ледяной поток, текущий на северо-запад. В то время территория, которая сейчас является Намибией, располагалась где-то над Южным полюсом, пишет NewAtlas.

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