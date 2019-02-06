Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

06.02.2019 07:10



Назван самый результативный российский игрок в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Им стал капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он провел 1055 игр в 14 сезонах и заработал 1180 очков, обогнав легендарного российского игрока Сергея Федорова, набравшего 1179 баллов за 1248 игр в 18 сезонах. Вместе с тем, в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Александр Овечкин занимает 49-ю позицию, пишет газета Вести.