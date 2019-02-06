Отец Децла дал комментарии по результатам экспертизы

06.02.2019 06:26



Как сообщалось ранее, эксперты не обнаружили в крови скоропостижно скончавшегося репера Децла (Кирилл Толмацкий) следов запрещенных препаратов. Тем не менее по словам его отца Александра Толмацкого, вся информация, которая в настоящее время публикуется в СМИ не достоверна и не соответствует действительности, так как результаты экспертизы будут готовы только через две недели. Эту же информацию подтвердили и в СУ СК России по Удмуртской Республике. По заявлению следствия, в настоящее время у них нет результатов экспертизы крови музыканта, пишет РБК.