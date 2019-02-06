Климкин прокомментировал отстранение от должности Супрун

06.02.2019 06:42



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение суда, который отстраняет от должности исполняющего обязанности главы украинского Минздрава Ульяну Супрун. Согласно данному решению, Супрун не может занимать должность из-за наличия у нее второго гражданства (США). Климкин назвал отстранение от должности по этой причине открытием "ящика Пандоры", так как судебная система Украины не основана на прецедентах.

Лидер Украины Петр Порошенко поддержал Ульяну Супрун и выразил надежду на то, что Верховный суд Украины, который в скором времени рассмотрит это дело, поставит точку в решении данного вопроса и восстановит справедливость, пишет РБК.