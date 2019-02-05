05.02.2019 19:45



Петр Порошенко, ныне действующий президент Украины, сообщил украинскому народу о том, что именно Россия виновна в их бедственном материальном состоянии, сообщают «РИА новости». Он заявил, что бедность населения Украины во многом связана с фактом закрытия Россией своего рынка для товаров украинского производства. Он провел аналогию, поставив в подобную ситуацию Канаду и США. Если вдруг Америка решит завершить все торговые отношения с Канадой, то последствия для экономики второй страны будут крайне неутешительными.