В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ

05.02.2019 21:52



По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, назначенной по причине скоропостижной кончины российского рэп-исполнителя, известного широким массам под псевдонимом «Децл», в крови погибшего не обнаружено следов наркотических веществ, сообщает ИА «REGNUM». Результаты предварительные, а полный отчёт будет предоставлен широким массам немного позднее. Кирилл Толмацкий, он же «Децл», будет погребен на территории Пятницкого кладбища 6 февраля.