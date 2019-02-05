Google по просьбе ЦБ РФ начал удалять незаконные финансовые приложения

05.02.2019 23:54



Компания «Google» запустила процесс «чистки» финансовых приложений, нарушающих ряд определенных требований, к подобным приложениям относятся различные трейдовые и финансовые приложения, сообщают «Известия». Компания начала данный процесс вследствии соответствующей просьбы Центрального банка России. Вышеназванные меры направлены на защиту рядовых граждан от потенциальных финансовых потерь, которые могут быть вызваны недобросовестными представителями подобных приложений.