Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова внедорожник

05.02.2019 23:32



Рамзан Кадыров, являющийся главой Чеченской республики, в ходе встречи с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, подарил его отцу дорогой внедорожник, сообщает «Газета.ру». Рамзан Кадыров подбодрил бойца, которого по решению атлетической комиссии штата Невада оштрафовали на $500 тыс. и отстранили от боев на 9 месяцев, в результате участия бойца в потасовке после поединка. Кадыров назвал оппонента Нурмагомедова «Лощеным ирландцем, который слишком много говорит о том, чего сделать не способен».