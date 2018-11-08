Мираж: американец увидел пирамиды Гизы почти за 300 км от места их расположения

08.11.2018 01:59



Американец разместил в Сети таинственные фотоснимки, которые сопроводил удивительным рассказом. Находясь на отдыхе в египетской Александрии, Джош Проуз наблюдал весьма необычное явление. После того как прошла песчаная буря он на балконе стал очевидцем появления миража, который предстал в виде древних пирамид, расположенных на плато Гиза в пригороде Каира. Автор фотографий понимал, что на самом деле нельзя увидеть из Александрии пирамиды, расстояние до которых составляет 140 миль (225,3 км).

Очевидец данного явления предположил, что крошечные частички песка создали в воздухе призму, отразившую образы всемирно известных пирамид на расстояние равное почти 300 километров. Проуз заметил, что пирамиды исчезли, как только песчаное облако опустилось на землю, пишет sivtimes.com.