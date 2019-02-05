Путин проведет рабочую встречу с Воробьевым

05.02.2019 22:16



Согласно заявлению Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарем президента России Владимира Путина, Андрей Воробьев, занимающий пост губернатора Московской области, приглашен на запланированную рабочую встречу с Владимиром Путиным, сообщают «РИА новости». В ходе встречи будут рассмотрены различные вопросы, наиболее актуальные на текущий и близлежащий момент времени. Каких-либо подробностей о плане проведения встречи не сообщалось.