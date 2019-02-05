Трамп пригрозил строительством «живой» стены на границе с Мексикой

05.02.2019 22:05



Дональд Трамп, возглавляющий Соединенные Штаты Америки, сделал громкое заявление на своей странице в социальной сети, заявив, что если не будут выделены деньги на строительство стены на границе между США и Мексикой, то он построит «живую» стену из людей, сообщает «Газета.ру». По имеющимся данным, президент США отправил на границу между двумя странами еще около 4 тыс. военнослужащих, заявив, что в том случае, если Конгресс страны не выделит денег на строительство стены, то он построит её из живых людей. Трамп подчеркивает, что постройка физической стены целиком и полностью позволит пренебречь радикальными мерами.