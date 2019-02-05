Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 21:27 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

05 ФЕВ, 21:27 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

Армия России может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

05.02.2019 19:57
Армия России может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

По заявлениям авторитетных военных специалистов, отечественная армия, скорее всего, будет вынуждена отказаться от использования стрелкового патрона калибром 5,45 мм, по причине малой пробивной способности по живой силе противника, которая использует современные средства индивидуальной защиты, сообщает «Российская газета». Данный недостаток особенно остро ощущается на средних и дальних дистанциях ведения огня. Предполагается, что армия вернется к стандарту использования патрона калибра 7,62 мм, который планируется серьезно модернизировать и доработать.

Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров

В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

Новости СМИ

Новости дня

20:54 Медведев уволил главу Ростуризма Сафонова Медведев уволил главу Ростуризма Сафонова
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
20:45 СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
19:45 Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
18:47 У Банка России появился новый фирменный стиль логотипа У Банка России появился новый фирменный стиль логотипа
18:31 ФАС нашла виновных в росте цен на топливо ФАС нашла виновных в росте цен на топливо
18:09 Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:54 Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса Земли в сторону России Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса Земли в сторону России

Узнай, страна!

20:32 В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров В Москве запустили серийное производство интерактивных систем хранения и учета товаров
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19:57 В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек» В Брянской области ввели в опытную эксплуатацию цифровую подстанцию с трансформаторами «Профотек»
14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
14:16 В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb
12:19 Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter