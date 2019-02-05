Армия России может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

05.02.2019 19:57



По заявлениям авторитетных военных специалистов, отечественная армия, скорее всего, будет вынуждена отказаться от использования стрелкового патрона калибром 5,45 мм, по причине малой пробивной способности по живой силе противника, которая использует современные средства индивидуальной защиты, сообщает «Российская газета». Данный недостаток особенно остро ощущается на средних и дальних дистанциях ведения огня. Предполагается, что армия вернется к стандарту использования патрона калибра 7,62 мм, который планируется серьезно модернизировать и доработать.