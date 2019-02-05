СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

05.02.2019 20:45



Официальный представитель Следственного комитета (СК) России опроверг слухи о близком, почти дружеском знакомстве главы своего ведомства с семейством Арашуковых, сообщает «Российская газета». Данное опровержение явилось ответом на множество слухов, которые на текущий момент «гуляют» в массах, а также на ряд фотографий, на которых Бастрыкин запечатлен с сенатором Арашуковым. По словам представителя СК, данные фотографии являются примером грубейшего фотомонтажа.