У Банка России появился новый фирменный стиль логотипа

05.02.2019 18:47



Как сообщил официальный представитель пресс-службы Банка России, регулятор утвердил новый фирменный стиль. Так, логотип Банка России в новом стиле уже появился на очередном выпуске "Вестника Банка России". Также в пресс-службе сообщили о начале ввода нового логотипа в использование. По словам представителя регулятора, серьезных изменений логотип не претерпел. Он стал более современным и удобным, однако, сохранил свою преемственность, пишет РБК.