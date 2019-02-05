ФАС нашла виновных в росте цен на топливо

05.02.2019 18:31



В Федеральной антимонопольной службе нашли виновных в повышении цен на топливо. Так, по словам заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского, в прошлом году имел место сговор нескольких трейдеров на торгах нефтепродуктами. Это и привело к резкому скачку цен и дальнейшему их повышению. В соответствии с выявленным инцидентом, ведомство намерено возбудить дело о сговоре во время торгов в отношении виновных в создании этой ситуации трейдеров, пишет ТАСС.