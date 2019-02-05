Россия и Иран отказались от доллара во взаиморасчетах

05.02.2019 18:09



Посол России в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Россия и Иран отказались от использования доллара во взаимных расчетах в связи с санкционными ограничениями, наложенными на Иран Соединенными штатами. По его словам уже сейчас страны используют как российский рубль, так и иранский риал, а в случае каких-либо возникающих разногласий переходят на расчеты в евро. Посол назвал непростой ситуацию с взаиморасчетами между двумя странами, тем не менее, он считает, что банковские системы обеих стран имеют серьезный потенциал для того, чтобы успешно решить все поставленные задачи. Об этом Джагарян рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС.