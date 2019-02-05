05.02.2019 17:19



В ходе своего визита на Щербинский лифтостроительный завод премьер-министр России Дмитрий Медведев предостерег Белоруссию от недобросовестной конкуренции. Так, по его словам, основным конкурентом завода является Могилевский завод лифтового машиностроения, имеющий серьезную помощь от властей, и поставляющий в Россию свою продукцию по более низким ценам. Поэтому премьер подчеркнул, что если Белоруссия использует методы недобросовестной конкуренции, то для российской стороны это является серьезным поводом для принятия соответствующих мер, пишет РИА Новости.