На Украине возбудили дело о госизмене против Медведчука

05.02.2019 16:36



Против украинского политика, лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука возбуждено уголовное дело. Так, по словам представителя Генеральной прокуратуры Украины дело против Медведчука завели в связи с обвинением его в государственной измене и призыве к нарушению территориальной целостности Украины. По данным прокуратуры, Медведчук призывал предоставить Донбассу статус автономного региона в составе Украины, что полностью согласовывается с Минскими договоренностями, пишет газета Известия.