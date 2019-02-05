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На Украине возбудили дело о госизмене против Медведчука

05.02.2019 16:36
На Украине возбудили дело о госизмене против Медведчука

Против украинского политика, лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука возбуждено уголовное дело. Так, по словам представителя Генеральной прокуратуры Украины дело против Медведчука завели в связи с обвинением его в государственной измене и призыве к нарушению территориальной целостности Украины. По данным прокуратуры, Медведчук призывал предоставить Донбассу статус автономного региона в составе Украины, что полностью согласовывается с Минскими договоренностями, пишет газета Известия.

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