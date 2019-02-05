Ивлеевой запретили въезд на Украину

05.02.2019 15:34



Российскую телеведущую и популярного блогера Анастасию Ивлееву не пустили на территорию Украины. Во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что она посещала Крымский полуостров. Это произошло в 2017 году. В этой связи, пограничная службы Украины не дала разрешение телеведущей на пересечение государственной границы Украины и запретила ей въезд в страну сроком на три года, передает ТАСС.