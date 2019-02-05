Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

05.02.2019 15:59



В Роструде напомнили россиянам о сокращенном рабочем дне. Так в пятницу 22 февраля рабочий день будет сокращен на один час. Тем не менее, в феврале граждане России не получат дополнительный выходной, в связи с тем, что выходной день 23 февраля - День защитника отечества, который в этом году выпадает на субботу, переносится на 10 мая. Дополнительный выходной было решено добавить к майским праздникам, поэтому в мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, пишет РИА Новости.